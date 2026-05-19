コンゴ民主共和国代表が2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向け、26人のメンバーを発表した。主力のFWセドリック・バカンブ(ベティス)、FWフィストン・マイェレ(ピラミッズ)、DFチャンセル・ムベンバ(リール)などが順当に選出。また、日本人の祖父を持つ日系3世で、U-21年代までフランス代表でプレーしたMFガエル・カクタ(AEL)が今冬のアフリカネイションズカップ以来の復帰を果たした。13大会ぶり2回目の出場となる