ゲーム機の改造や解析を行うtschicki氏が、リバースエンジニアリングで設計したPlayStation 2(PS2)のカスタムマザーボードを搭載した携帯型ゲーム機「PlayStation 2 Portable」を開発しました。このプロジェクトはGitHubで公開されているオープンソースプロジェクトで、PS2実機由来のチップを使い、エミュレーションではなくPS2タイトルをネイティブに動作させる点が特徴です。GitHub - tschicki/PS2-Portable: A custom designed