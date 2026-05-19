技術さえあれば通用するほど、メジャーは甘い世界ではない。過酷な環境、言語の違い、熾烈な競争……選手が直面する「壁」の正体。【前編を読む】本塁打数でも四球数でもない…村上宗隆が残している「驚異的な数字」イチローと松井が実践したこと山口俊氏は'20年に巨人からブルージェイズに移籍。コロナ禍の影響もあり、わずか1年のメジャー挑戦となった。そのため、「元メジャーリーガー」とは名乗らないようにしているという。プ