メジャーで活躍する村上宗隆の「ほんとうの英語の実力」とは…仲の良いチームメイトとの「勉強方法」がわかった

技術さえあれば通用するほど、メジャーは甘い世界ではない。過酷な環境、言語の違い、熾烈な競争……選手が直面する「壁」の正体。

【前編を読む】本塁打数でも四球数でもない…村上宗隆が残している「驚異的な数字」

イチローと松井が実践したこと

山口俊氏は'20年に巨人からブルージェイズに移籍。コロナ禍の影響もあり、わずか1年のメジャー挑戦となった。そのため、「元メジャーリーガー」とは名乗らないようにしているという。プレー面において、投球・打球・身体能力、すべてにおいてスピードで圧倒されたと振り返る山口氏。シーズン序盤、自身のボールを下位打線のバッターに片手でホームランにされ、大きな衝撃を受けたこともあった。

「向こうのデータ主義にも抵抗がありましたね。メジャーでは、直球の打率が高く、スプリットの打率が低い打者と対峙した場合、投手は徹底的にスプリットを投げるよう要求される。日本のような配球の組み立てはないんです。

しかし、要求されたボールを投げても打たれることはある。僕はそれが納得できませんでした。いま振り返ると、そうした環境の違いに慣れていく心構えが必要だったんだと思います」（山口氏）

環境に適応することの重要性は、これまでの日本人選手たちを見ても明らかだ。イチローは通訳をつけずに会話することでチームメイトから受け入れられた。また、松井秀喜はスランプに陥った際、監督から「日本にいたときの松井秀喜は捨てろ」と告げられ、アドバイスを素直に受け入れるようになったという。大谷ですら、日本時代からフォームやバットの材質を変えている。

マリナーズなどで長く活躍し、メジャーで日本人選手最多517試合に登板した長谷川滋利氏は、自身の経験をこう振り返る。

「僕は日本にいるときからとにかくメジャーに行きたかったのですが、自分の実力では活躍するのは厳しいと感じていました。当時は野茂（英雄）くんしかいなかったので、情報も少なかったですしね。

そのため、チーム・環境に溶け込まないといけないと考え、行く前から英語はかなり勉強していた。1年目は下手でしたが、コーチや選手と1対1で直接話をしていました。そのおかげで、僕が何か困っていると、チームメイトが手助けをしてくれることも多かったですね。

技術面でもアジャストすることは心がけていました。メジャーのボールは滑りやすく、僕の持ち球であるスライダーが曲がらず苦労しました。そこで、曲がらないんだったらスピードにこだわらずにカーブ気味にしてみようとか、いろいろと工夫をしたことが上手くいったかなと思います」

憧れのメジャーで野球ができている―その気持ちがあったからこそ、環境の違いをポジティブに受け入れることができたと長谷川氏は語る。

助言を聞きすぎるのも危ない

現在活躍している村上や岡本もかねてから「メジャー志望」を表明しており、移籍後も夢の舞台を楽しむ姿勢が見て取れるという。

「村上の英語は上手いと言えるレベルではありませんが、それでも通訳を介さずに積極的に会話しています。ホワイトソックスの主力であるコルソン・モンゴメリーとも仲が良いみたいで、英語を教わる代わりに日本語の単語を教えるなど、良いコミュニケーションができています。

岡本は口数が少なく、巨人時代は笑顔を振りまくようなタイプではなかった。しかしメジャーに来てからは、チームメイトと会話して爆笑するなど、楽しんでいる様子が見られる。アメリカはポジティブな姿勢が受け入れられやすい文化ですから、溶け込もうと努力しているんでしょう」（スポーツ紙メジャー担当記者）

ただもちろん、環境変化への柔軟性があれば成功するのかと言われれば、そう簡単な話ではない。9シーズンにわたりメジャーで戦い抜いた前出の長谷川氏は、「相反するようですが……」と前置きし、こう語った。

「現代社会は情報が溢れており、メジャーに関してもあらゆるデータを見ることができる。しかし、自分にとって本当に必要なものを取捨選択できないと、逆に自分の長所を見失ってしまう。私は中継ぎとして、シーズン後半でチームが上位争いをしているときは4連投も辞さない構えでしたが、序盤戦では自分の疲労度を把握し、『今日は投げられない』と答えることもありました。それがチームにとってもベストだと考えていたからです。

環境の変化を受け入れ、周囲のアドバイスを聞くことは重要です。しかし、それにどうアジャストし、どう活かすかは自分自身の軸や核となるものに従って判断する。どんな世界でもそうですが、これが一番大切だと思います」

イチローや松井は、パワーヒッターがそろうメジャーにおいても、過度な筋力トレーニングはやらなかったことで知られる。無理に筋肉量を増やしても、良い結果につながらないと考えていたからだ。

アストロズで苦境に立たされている今井は、西武時代になかなか結果が出なかったが、自分を曲げず、脱力感ある特徴的な現在のフォームを確立した。受け入れるべき点とそうでない点を整理できれば、メジャーでも通用する実力はあるはずだ。

適応力とブレない軸。矛盾する二つを上手く両立できるかどうかが、メジャーでの成否の分かれ目なのだ。

「週刊現代」2026年5月25日号より

【もっと読む】バファローズさえ手放した近鉄グループが、赤字続きの「志摩スペイン村」を守り続けた意外すぎる理由

【もっと読む】バファローズさえ手放した近鉄グループが、赤字続きの「志摩スペイン村」を守り続けた意外すぎる理由