年金の受取先を「なんとなく昔から使っている口座」にしていませんか？ 実は、各銀行では年金受取口座として指定された顧客を対象に、さまざまな優待特典や専用のサービスを用意しています。ここでは、生活圏での使いやすさと、ATM・振込手数料の優遇が手厚い「年金の受取口座」としておすすめの銀行を厳選してご紹介します。三井住友銀行三井住友銀行は、日本を代表するメガバンクでありながら、スマホ1つで全ての銀行取引をスマ