伝説の麻薬王の実兄に接触「僕は海外へ取材に出る際、銃撃戦に巻き込まれる覚悟を常に持っている。だから、危険な目に遭ってもうろたえることはないんです」『クレイジージャーニー』（TBS系）でおなじみのジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏（48）。同氏の新著『ナルコトラフィコ』（講談社）は、発売後即重版がかかるなど大きな反響を呼んでいる。同書で丸山氏は、コロンビアやメキシコといった国の麻薬カルテルや覚醒剤の製造工