【モデルプレス＝2026/05/16】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が5月15日、自身のInstagramを更新。手作りスイーツを公開した。【写真】56歳元おニャン子「アイデアとセンスの塊」手作りマフィン披露◆渡辺美奈代、手作りスイーツ披露渡辺は「スイーツ作り いちごとクリームチーズのマフィン」とコメントし、縦に4つにカットしたいちごを飾ったマフィンを木製のトレーにいちごとともに美しく盛り付けた写真を公開。生地を