横浜FCの新バスがお披露目されたJ2の横浜FCが新しいチームバスをお披露目し、「めちゃめちゃかっこいい」「羨ましい」など、大きな反響を呼んでいる。クラブのオフィシャルパートナーである株式会社旅友よりブラックカラーのチームバスと、チームカラーである「HAMABLUE」のオリジナルラッピングバスが提供された。クラブ公式SNSではバスの内装やお披露目会の映像が公開された。ブラックのチームバスは3列シートで、それぞれ