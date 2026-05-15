朝のドル円は１５８円３０銭台＝東京為替 朝のドル円は１５８．３０円台での推移。海外市場で一時１５７円台前半まで急落の場面も、すぐに反発し、急落前の水準を超えて１５８．４２円まで上値を伸ばした。 USDJPY158.35