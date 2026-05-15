全世界で大ヒットを記録した『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025）の続編映画、『マインクラフト 2（仮題）』の撮影が開始となった。新キャストとしてジョインするキルスティン・ダンストがオーバーワールドの新たな始まりを伝えている。 ダンストはにて緑色のチェア2脚の写真を添えて、「始まりました…」と投稿。チェアにはジャック・ブラック演じるスティーブと、続編でダンストが演