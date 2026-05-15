◇セ・リーグ中日0―0DeNA（2026年5月14日横浜）今季初の引き分けに終わり、中日・井上監督は「もちろん勝ちたかった試合ではあるが、よく守ってくれたと思う」と振り返った。好機を逸した。4回1死満塁で石川昂、土田が2者連続空振り三振に倒れるなど計16三振。3試合連続2桁三振（計40三振）は今季3度目で、21イニング連続無得点は今季最長となった。指揮官は「うちの拙攻みたいな部分がクローズアップされても致し方