ベルリン、ソウル、東京──。世界3都市を舞台に、傷を負った2人の青年が10年の歳月をかけて魂を共鳴させる姿を丁寧に描き切った、Netflixシリーズ『ソウルメイト』。国境を超えた長期ロケを経て、役柄さながらの深い絆を築いたダブル主演の磯村勇斗さんとオク・テギョンさんに、撮影の舞台裏からお互いのお気に入りの日韓エンタメまで、たっぷりとお話を伺いました。── 『ソウルメイト』という作品のオファーを受けたときの心境