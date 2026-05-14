「不用品を無料で回収します」というチラシを見て、廃品回収をお願いしたいと思ったことがある人は多いのではないでしょうか。粗大ごみの手続きや搬出が面倒な場合、無料回収は便利に思えます。 しかし、当日になって高額請求されたり、依頼していない物まで持ち出されたりするトラブルもあるようです。本記事では、無料廃品回収の注意点と悪徳業者の見分け方を解説します。 「無料」のはずが高額請求に？ よくある