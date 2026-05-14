母が「無料廃品回収のチラシ」を見て業者に連絡！→当日、家中を見られ「父のオーディオセット」まで“持っていかれた”とのこと…無料回収は本当にお得？「悪徳業者」の見分け方とは

「無料」のはずが高額請求に？ よくある廃品回収トラブル

無料廃品回収で多いのが、「回収費は無料だが、運搬費や作業費がかかる」といった名目で、後から料金を請求されるケースです。チラシや電話では無料と聞いていても、実際には「階段作業料」「人件費」「リサイクル料」「トラック積み込み料」などを理由に、数万円単位の請求を受けることがあります。

特に注意したいのは、不用品をトラックに積み込んだ後で料金を提示されるケースです。積み込み後に「支払えないなら荷物を下ろす」と言われると、依頼者側は断りにくくなります。

また、「頼んでいない物まで持っていかれた」という深刻なトラブルもあります。貴金属、骨とう品、家電など、換金できそうな物を物色されるケースもあるようです。無料という言葉だけで依頼すると、結果的に損失が発生する恐れもあります。



悪徳業者を見分けるポイント

廃品回収を依頼する際に、悪徳業者なのかを見分けるポイントを紹介します。



許可された業者か

家庭ごみを回収できる業者かどうかを、確認することが重要です。家庭から出る不用品を廃棄物として回収するには、原則として市区町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可、または市区町村からの委託が必要です。環境省も、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では、家庭の廃棄物を回収できないと注意喚起しています。

「古物商許可があります」「リサイクルするので問題ありません」と説明する業者もいますが、それだけで家庭ごみの回収が適法になるとは限りません。無料といいながら、実際には運搬費や手数料を受け取る場合、ごみの収集運搬に該当する可能性があります。



見積もりを出してもらえるか

事前に書面やメールで見積もりを出さない業者は、要注意です。「見てみないと分からない」「積んでから計算する」と言う業者は、後から高額請求につながるおそれがあります。最低でも、基本料金、出張費、作業費、処分費、追加料金の有無を確認しましょう。



対応についても要確認

対応面では、会社名や所在地、固定電話番号、許可番号を明確にしない業者も避けたほうが安心です。チラシに携帯電話番号しか書かれていない、住所が不明、名刺を出さない、契約書や領収書を渡さないといった場合は、依頼を見送る判断も必要です。



信頼できる処分方法は？ 家族ができる対策

不用品を安全に処分する前に、自治体の粗大ごみ回収や家電リサイクルのルールを確認しましょう。テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機といった家電4品目は、家電リサイクル法に基づく処分が必要なため、購入店や自治体の案内に従って処分するのが基本です。

民間業者に依頼する場合は、市区町村の許可業者かどうかを確認し、事前見積もりを書面で残すことが大切です。回収対象をあらかじめ決め、貴重品や持ち出されたくない物は別室に移しておきましょう。

高齢の親が対応する場合は、家族が同席するだけでもトラブル防止につながります。チラシを見てすぐに電話するのではなく、自治体のホームページで処分方法を確認したり、複数の業者を比較したりすることも有効です。

もし高額請求や強引な勧誘にあった場合は、その場で支払わず、消費生活センターや消費者ホットライン「188」に相談しましょう。広告と実際の請求額が大きく異なる場合など、クーリング・オフできる可能性もあります。



廃品回収は「お得さ」より「安全性」で判断しよう

無料廃品回収は便利に見えますが、追加請求や無断持ち出し、不適正処理などのリスクがあります。

不用品処分では、「無料」かどうかより、許可や料金、対応の明確さを確認することが重要です。特に高齢の家族が依頼する場合は、事前確認や家族の同席でトラブルを防ぎましょう。



出典

消費者庁 ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起

執筆者 : 小川ひろ

2級ファイナンシャル・プランニング技能士