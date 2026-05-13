市川由紀乃が、新曲「ちりぬるを」の発売を記念して、東京・渋谷のHMV＆BOOKS SHIBUYAにて一日店長イベントを開催した。同店舗で一日店長のイベントを実施するのは、演歌歌手では市川が初とのこと。「ちりぬるを」のジャケット写真と同じ着物で登場した市川が、「こんにちは！ 市川由紀乃です。」と元気いっぱいに挨拶をすると、会場は心待ちにしていたファンたちの大きな拍手と歓声に包まれた。この日のイベントは名刺お渡し会と