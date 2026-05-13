13日にみずほPayPayドームで会見に出席…「一生懸命やりたいです」DeNAからソフトバンクにトレードで加入した山本祐大捕手が13日、みずほPayPayドームで入団会見を行った。DeNAで正捕手を務め、ベストナイン、ゴールデン・グラブ賞に選出された経験もある27歳が新天地での意気込みを口にした。山本祐は2017年にドラフト9位で指名され、DeNAに入団。2024年には自己最多の108試合に出場し、ベストナインとゴールデン・グラブ賞を