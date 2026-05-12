4月、93歳で広島市の被爆体験証言者となった女性が、証言者として初めて自身の壮絶な体験を語りました。■被爆体験証言者大橋 和子 さん（93）「ピカっと光り、ドンと大きな音とともに、あたりが真っ暗になりました」鳥取県から修学旅行で訪れた小学6年生に、被爆体験を語ったのは大橋和子さん（93）です。4月、最高齢で広島市の被爆体験証言者に認定されました。■被爆体験証言者大橋 和子 さん（93）「人間の目で見てはいけ