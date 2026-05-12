巨人・吉川尚輝内野手が12日、地元・岐阜での試合前に“後輩”たちの直撃取材を受けた。吉川は桑原小、桑原中出身。現在は桑原学園と名を変えたが、球場を訪れた5年生から9年生の質問に丁寧に答えた。プロ野球選手になりたいと思ったきっかけについては「やっぱ僕もプロ野球選手を見て憧れを持ってなりたいなと思ったので、そこが一番かなと思います」と笑みを浮かべた。継続することの大切さについては「僕たちプロ野球選手