SWALLOWの5thワンマンライブ＜遠雷＞の開催が決定となった。結成10周年企画とフルバンド編成でアニバーサリーイヤーの幕開けを飾るものだ。地元・青森と東京を拠点に活動を展開するSWALLOWは、シングル「約束のない一日」「私のために泣いて」の2ヶ月連続リリースをはじめ、4月に＜ARABAKI ROCK FEST.26＞へ出演、5月には初となる2デイズ・ワンマンライブ＜わたしの宇宙 -陰- / -陽-＞を開催し、2026年の勢いが加速している状況に