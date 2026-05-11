3人組ロックバンドLET ME KNOWが6月3日、1stフルアルバム『Still Romance』をリリースする。同アルバム収録より新曲「第六感より」が5月20日に先行配信されることが発表となった。LET ME KNOWは’80年代UKロックをルーツに、現代的エッジを融合させたサウンドが特徴だ。新曲「第六感より」は、ポストパンクを彷彿とさせるタイトなビート、アナログコーラスを纏ったベースループ、美しく重なり合うギターサウンド、そしてMatty(Vo)