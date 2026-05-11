えんぷていが6月10日、セルフタイトルによる3rdアルバム『えんぷてい』をリリースする。同アルバムの収録詳細が発表となったほか、5月20日に収録曲「あなたの形の霧の中で」が先行配信されることも決定した。えんぷていの結成は2020年、奥中康一郎(Vo, G)、比志島國和(G)、石嶋一貴(Key)の3名で名古屋にて。以降、神谷幸宏(Dr)、赤塚舜(B)を迎え、現在は東京を拠点とする5ピースバンドだ。3rdアルバム『えんぷてい』には、シングル