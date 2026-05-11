えんぷていが6月10日、セルフタイトルによる3rdアルバム『えんぷてい』をリリースする。同アルバムの収録詳細が発表となったほか、5月20日に収録曲「あなたの形の霧の中で」が先行配信されることも決定した。

えんぷていの結成は2020年、奥中康一郎(Vo, G)、比志島國和(G)、石嶋一貴(Key)の3名で名古屋にて。以降、神谷幸宏(Dr)、赤塚舜(B)を迎え、現在は東京を拠点とする5ピースバンドだ。

3rdアルバム『えんぷてい』には、シングルカットされた「夏よ」「SWEATER」「だから」「バタフライエフェクト」を含む全10曲を収録。結成当初の自主制作シングル「コンクリートルーム」収録曲の「煙」を現メンバーで再録した音源も収録した。CDは完全生産限定リリースとなる。

同アルバムを掲げて行われるワンマンツアー＜SELF TITLED TOUR＞は、6月19日の名古屋JAMMIN’を皮切りに、6月20日に大阪CONPASS、6月27日に渋谷 WWWで開催される。

■東名阪ツアー＜えんぷてい「SELF TITLED TOUR」＞

6月19日(金) 愛知・名古屋 JAMMIN’

open18:15 / start19:00

6月20日(土) 大阪・CONPASS

open17:30 / start18:00

6月27日(土) 東京・渋谷 WWW

open17:15 / start18:00

▼チケット

ぴあ：https://w.pia.jp/t/emptei-selftitledtour/

ローチケ：https://l-tike.com/emptei/

イープラス：https://eplus.jp/emptei/

※電子チケットのみ

※お一人さま4枚まで