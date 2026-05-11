えんぷてい、3rdアルバム収録詳細発表 ＋「あなたの形の霧の中で」先行配信決定
えんぷていが6月10日、セルフタイトルによる3rdアルバム『えんぷてい』をリリースする。同アルバムの収録詳細が発表となったほか、5月20日に収録曲「あなたの形の霧の中で」が先行配信されることも決定した。
えんぷていの結成は2020年、奥中康一郎(Vo, G)、比志島國和(G)、石嶋一貴(Key)の3名で名古屋にて。以降、神谷幸宏(Dr)、赤塚舜(B)を迎え、現在は東京を拠点とする5ピースバンドだ。
3rdアルバム『えんぷてい』には、シングルカットされた「夏よ」「SWEATER」「だから」「バタフライエフェクト」を含む全10曲を収録。結成当初の自主制作シングル「コンクリートルーム」収録曲の「煙」を現メンバーで再録した音源も収録した。CDは完全生産限定リリースとなる。
同アルバムを掲げて行われるワンマンツアー＜SELF TITLED TOUR＞は、6月19日の名古屋JAMMIN’を皮切りに、6月20日に大阪CONPASS、6月27日に渋谷 WWWで開催される。
■3rdアルバム『えんぷてい』
2026年6月10日(水)発売日
【CD ※完全生産限定】UPCH-29506
※紙ジャケット仕様
CD購入リンク：https://lnk.to/emptei_emptei_ec
▼収録内容
01.えんぷてい
02.君はきっと
03.バタフライエフェクト
04.だから
05.あなたの形の霧の中で
06.FIVE
07.SWEATER
08.夏よ
09.煙（2026ver.）
10.銀河に浮かべて
■東名阪ツアー＜えんぷてい「SELF TITLED TOUR」＞
6月19日(金) 愛知・名古屋 JAMMIN’
open18:15 / start19:00
6月20日(土) 大阪・CONPASS
open17:30 / start18:00
6月27日(土) 東京・渋谷 WWW
open17:15 / start18:00
▼チケット
ぴあ：https://w.pia.jp/t/emptei-selftitledtour/
ローチケ：https://l-tike.com/emptei/
イープラス：https://eplus.jp/emptei/
※電子チケットのみ
※お一人さま4枚まで
関連リンク
◆えんぷてい オフィシャルサイト
◆えんぷてい オフィシャルX
◆えんぷてい オフィシャルInstagram