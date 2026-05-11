tuki.が、初の5都市ホールツアーを開催することが決定した。＜秋の修学旅⾏〜天体観測〜＞と題された初のホールツアーは、10月11日 東京・SGCホール有明から12月2日 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホールまで計5都市6公演の実施を予定。また、6月24日には自身初ライブとなる武道館公演を収めたtuki.初のライブ映像商品『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』の発売が決定している。先駆けて現在You