©️Co-LaVo Inc.5月6日(水)に新曲「パッパパラダイス」を配信リリースした宇多田ヒカルが、俳優・佐藤健のYouTubeチャンネルに出演することが決定した。二人は宇多田ヒカルの1999年の大ヒット曲「First Love」と2018年の「初恋」にインスパイアされ、満島ひかりと佐藤健がW主演を務めた2022年のNetflixシリーズ『First Love 初恋』をきっかけに、これまでに会話を交わす機会があったという。©️Co-LaVo Inc.