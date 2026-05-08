TUBEが、9月5日（土）に通算37回目となる横浜スタジアムでのライブ＜TUBE LIVE AROUND SPECIAL 2026＞を開催することを発表した。現在はデビュー40周年記念となる全国ホールツアー開催中のTUBE。メンバーの地元・神奈川の横浜スタジアムでの公演は1988年の初開催から数えて通算37回目となる。毎回、炎や噴水、花火といった野外ならではの大規模な演出で、「ファンに心から楽しんでもらえるライブ」をモットーに、エンターテインメ