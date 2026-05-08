サウンドクリエーターが設立50周年を迎えるに伴ってアニバーサリーイベント＜栞-SHIORI-＞を開催することが発表となった。7⽉11⽇に兵庫・神⼾国際会館こくさいホールにて行われる同イベントには、KAZ(GENERATIONS/数原⿓友)、ゴスペラーズ、由薫といった3組の出演が決定。この日だけのスペシャルなステージになるとのことだ。チケットのSTAMP会員受付は本日5月8日12:00より。詳細は＜栞-SHIORI-＞特設サ