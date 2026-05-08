HYDEが5月13日のCDアルバム『JEKYLL』の発売を前に、最新シングル「THE ABYSS」（1月29日発売）と、ニューアルバム『JEKYLL』の連動応募 MONSTERS CHANCEの賞品内容を発表した。今回の賞品となったのはHYDE CHANNEL公開収録への招待。2026年7月31日(金)に東京都内にて実施予定だ。応募期間・応募方法などの詳細はキャンペーン情報ページにて確認してほしい。応募者にはもれなくデジタル壁紙がプレゼントされるとのこと。また、本日