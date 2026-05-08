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01.DIE HAPPILY
02.SSS -HYDE Ver.-
03.MAISIE -HYDE Ver.-
04.FINAL PIECE
05.SO DREAMY
06.THE ABYSS
07.TATTOO
08.NOSTALGIC
09.SMILING
10.FADING OUT
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