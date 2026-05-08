B’zの松本孝弘率いるTMG(Tak Matsumoto Group)が今秋、新作リリースと全国ツアーを行うことが決定した。2024年、20年ぶりに再始動を果たしたTMGが再び結集する。1988年リリースの1stアルバム『Thousand Wave』から、2027年でソロデビュー40周年に入る松本孝弘をはじめ、エリック・マーティン(Vo / ex Mr. BIG)、ジャック・ブレイズ(B&Vo / Night Ranger)、マット・ソーラム(Dr / ex Guns N’ Roses)から成るTMGが今回掲げるキ