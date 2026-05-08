B’zの松本孝弘率いるTMG(Tak Matsumoto Group)が今秋、新作リリースと全国ツアーを行うことが決定した。2024年、20年ぶりに再始動を果たしたTMGが再び結集する。

1988年リリースの1stアルバム『Thousand Wave』から、2027年でソロデビュー40周年に入る松本孝弘をはじめ、エリック・マーティン(Vo / ex Mr. BIG)、ジャック・ブレイズ(B&Vo / Night Ranger)、マット・ソーラム(Dr / ex Guns N’ Roses)から成るTMGが今回掲げるキーワードは、“SAYONARA”だ。今年の活動が最後となる可能性も示唆するキーワードを銘打ち、全国を駆け巡る。

6会場9公演の全国ツアー＜TMG LIVE 2026 “SAYONARA”＞は10月5日の東京・Zepp Hanedaを皮切りに、北海道、大阪、福岡、愛知を巡り、10月23日の東京ガーデンシアターでファイナルを迎える。新作リリースについては後日改めて発表される予定だ。

■＜TMG LIVE 2026 “SAYONARA”＞

10月05日(月) 東京・Zepp Haneda

10月06日(火) 東京・Zepp Haneda

10月09日(金) 北海道・Zepp Sapporo

10月13日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside

10月14日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside

10月17日(土) 福岡・Zepp Fukuoka

10月20日(火) 愛知・Zepp Nagoya

10月21日(水) 愛知・Zepp Nagoya

10月23日(金) 東京・東京ガーデンシアター

詳細：https://bz-vermillion.com/tmg/2026/