L’luviaが8月16日、神奈川・CLUB CITTA’にて開催される＜CLUB CITTA’×ON THE EDGE＞へ出演することが発表となった。同イベント出演が限定復活の締め括りとなる。＜CLUB CITTA’×ON THE EDGE＞にはL’luviaをはじめ、椎名慶治、中島卓偉、ES-TRUSの出演も決定しており、ジャンルや世代を越えたラインナップが一同に介するかたちだ。L’luviaは2025年末に開催された＜CROSS ROAD Fest＞出演をきっかけに限定復活を果たし、長年