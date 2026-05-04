環境省の職員が「水俣病患者は恵まれている」と発言したとされる問題は、同じ被害者団体の中で正反対の主張が飛び出す異例の事態となっています。 【写真を見る】"水俣病は恵まれている" 被害者団体の事務局長が環境省の姿勢を質すも 同じ団体の幹部は「そんな発言は認識ない」声明不可解な事態に 「水俣病患者は恵まれている」 5月1日、水俣病の被害者団体水俣病患者連合などと石原環境大臣との懇談で水俣病患者連合の事務局