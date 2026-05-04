連休は気が緩みやすい。旅行や買い物で財布の紐が緩むだけでなく、投資話や勧誘が近づきやすい時期でもある。そこで本記事では、「お金」で人生がガタつく瞬間を描いたマンガを5作集めた。怖がらせるためではない。小さな油断が借金になり、善意が詐欺に変わり、知らない法律が損に直結する現実を、物語の熱で思い出すためである。この記事の画像を見る▶100万円、預けた先は“詐欺”でした。▶夫に内緒で借金300万