今回は、義実家でありえないことを言われたエピソードを紹介します。夫が自分から育休を取りたいと言い出したのに…「モラハラばかりで家事も育児もしない夫。そんな夫が育休を取ったのですが、その理由は『育休すると出世できそうだから』というもので、実際に育休を取ったものの、家事も育児も全然やってくれません。つい最近、義実家の法事に参加したのですが、夫は急に子どもを抱っこし、親戚にイクメンアピールをしていてあき