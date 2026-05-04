手に取りやすい価格なのに、本格的な和洋スイーツが豊富に並ぶ【シャトレーゼ】。今回は、豊富なラインナップの中から、ちょっと贅沢したい日に選びたい、プチリッチな新作スイーツをピックアップしてご紹介します。 大きな苺も価格もインパクト抜群 ショーケースの中でひときわ目を引くのは、季節限定で登場した「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」\648（税