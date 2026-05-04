「贅沢な気分♡」【シャトレーゼ】高くても食べたい！！「新作プレミアムケーキ」に注目

手に取りやすい価格なのに、本格的な和洋スイーツが豊富に並ぶ【シャトレーゼ】。今回は、豊富なラインナップの中から、ちょっと贅沢したい日に選びたい、プチリッチな新作スイーツをピックアップしてご紹介します。

大きな苺も価格もインパクト抜群

ショーケースの中でひときわ目を引くのは、季節限定で登場した「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」\648（税込）。スポンジ・バニラビーンズペースト入りの純生クリーム・スライスした苺を重ねたゴージャスなケーキです。

バニラとミルクの風味がポイント

「お値段の違いに驚いたけれど、ひとくちでその理由に納得」と、@mame48goさんは「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」を絶賛。「見た目はシンプルでも、味わいはまるでホテルメイドやパティスリーのような上質さ」なのだとか。華やかさもあるので、自分へのご褒美にはもちろん手土産にも喜ばれそうです。

上品な見た目と味わいを追求

「どこか贅沢な気分にさせてくれる」「ちょっと大人な魅力を感じる」と、@mame48goさんが感想を投稿したのは「クレームドフロマージュ」。シンプルなビジュアルですが、こだわりは満載。やわらかなパン生地の中に、フランス産クリームチーズを使用したクリームがたっぷり入っています。おやつとしてはもちろん、朝ごはんや小腹満たしにも良さそう。価格は\205（税込）。

少し温めると香りがアップ

「クレームドフロマージュ」を電子レンジで10秒ほど温めると、チーズクリームがとろけて香りが高まりそうです。コーヒー・紅茶にはもちろん、ワインのお供にしてもいいかも。ぜひ試してみて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N