STU48が、13thシングル「好きすぎて泣く」（3月4日リリース）にカップリングとして収録されている石田千穂のソロ楽曲「未来へ続く者よ」のミュージックビデオをYouTubeプレミア公開した。石田千穂は2017年にSTU48 1期生として加入し、デビューシングル「暗闇」から全シングルで選抜メンバーとして活動。6thシングル「独り言で語るくらいなら」、9thシングル「息をする心」の2作で単独センター、8thシングル「花は誰のもの？」で