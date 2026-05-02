フジテレビの子ども番組『ポンキッキーズ』でMCを務めたBose(スチャダラパー)と、シスターラビッツとして出演した鈴木蘭々が2日、東京・渋谷PARCOで開催された『みんなのポンキッキーズ展 P-kies for Everyone』のトークイベントに登場。ガチャピン・ムックとの生歌とダンスも披露し、会場は“同窓会”のような懐かしさに包まれた。(左から)ガチャピン、鈴木蘭々、Bose、ムック同イベントには、抽選で選ばれた約70人が来場。番組で