テレビアニメ『ハイキュー!!』のプレーをコート上で体験できる展示イベント「バレーボール超体験空間『ハイキュー!! オン ザ コート』」が、6月27日（土）から大阪・堂島リバーフォーラムで、8月7日（金）から東京・ベルサール六本木で開催される。【写真】迫力満点！体験ブースや映像展示の詳細■「音」で楽しむ体験今回開催される「バレーボール超体験空間『ハイキュー!! オン ザ コート』」は、キャラクター12人がガイド