無名の新人にも関わらず、今春、その楽曲が人気アニメやドラマのテーマソングに抜擢され注目を集めるシンガーソングライター・Nakamura Hak。本日、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマに起用されているデビューシングル「ただ美しい呪い」がデジタル配信リリースされた。美しく緻密なアニメーションを音に合わせ丁寧に紡いだミュージックビデオも公開された。アニメの映像とNakamura Hakの歌がリップシンクす