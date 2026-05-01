La’cryma Christiが2025年11月から期間限定再始動中だ。その最終公演は、5月9日に大阪・Zepp Nambaで開催される＜La’cryma Christi LiveTour 2025-2026 Night Flight 〜Last Finale〜＞のツアーファイナルとなる。2025年末、12年ぶりに幕を開けたツアー＜La’cryma Christi LiveTour 2025-2026 Night Flight 〜final call〜＞に続くかたちで、＜Night Flight 〜Last Finale〜＞が2026年3月からスタートした。これら2本のツアーは