ふみのが3rdシングル「よくあるはなし」を、5月8日（金）に配信リリースすることが決定した。あわせて、Pre-add / Pre-saveもスタートし、ジャケット写真も公開された。公開されたジャケット写真は、楽曲のテーマでもある“危うさ”を象徴するビジュアルに。幾重にも積み重なった本が今にも崩れ落ちそうな緊張感のある構図の中で、均衡と不安定さが同居する本作の世界観を印象的に表現している。本楽曲は、テレビ朝日系木曜ドラマ