「自分らしくありたい」という感情に寄り添う “LOOSE POPS”を発信し続けている、クリエイティブガールグループ・Ettone。2025年9月10日にデビューして以降、ライブやテレビ出演など着実に経験を積み重ねてきている。◆撮り下ろし写真そんな彼女たちが、3rdデジタルシングル「トワイライト」を、4月22日にリリースした。同曲はEttoneのプロデューサーであるALYSA、ヒューマンビートシンガーのYAMORI、そしてメンバーのanri、shion