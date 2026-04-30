劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開を記念して4月10日（金）から開催中のテーマカフェ「名探偵コナンカフェ」は、5月20日（水）から、作品の世界感がより味わえる後期メニューに切り替わる。【写真】全制覇したい！劇場版公開記念メニューも■東京と大阪で追加開催が決定今回、東京、神奈川、愛知、大阪、宮城、北海道の6都市で開催中の「名探偵コナンカフェ」は、“港町レトロ”をテーマに、レトロモダンな洋食