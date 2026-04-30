「名探偵コナンカフェ」後期メニューが登場へ！ “APTX4869のカレー”や新グッズも用意
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開を記念して4月10日（金）から開催中のテーマカフェ「名探偵コナンカフェ」は、5月20日（水）から、作品の世界感がより味わえる後期メニューに切り替わる。
【写真】全制覇したい！ 劇場版公開記念メニューも
■東京と大阪で追加開催が決定
今回、東京、神奈川、愛知、大阪、宮城、北海道の6都市で開催中の「名探偵コナンカフェ」は、“港町レトロ”をテーマに、レトロモダンな洋食屋をイメージしたメニューやオリジナルグッズが展開される期間限定のテーマカフェ。
後期メニューには、物語のキーアイテムであるAPTX（アポトキシン）4869をイメージした「APTX4869カレー〜命じられた薬〜」や、犯人をモチーフにした「“犯人”はすぐそこに!?パフェ〜凶器を添えて〜」といった、バラエティ豊かなラインナップが用意される。
また、劇場版公開記念メニューが期間限定で登場。5月29日（金）〜6月21日（日）の期間、vol．2として「江戸川コナン＆世良真純のミントジェノベーゼパスタ」や「松田陣平のなすのアラビアータパスタ」などが用意され、7月10日（金）からはvol．3も提供予定だ。
それから、レトロモダンな装いのキャラクターたちをデザインしたスーベニアやオリジナルグッズ、カフェ利用特典も展開。グッズには新作の「アクリルチャーム」や、「ぬいぐるみ」に加え、「エコバッグ」や「蝶ネクタイ型にたためるブランケット」といった、ファン必見のアイテムが並ぶ。
さらに、6月11日（木）より、東京と大阪にて各1店舗ずつ追加開催が決定。劇場版公開記念メニューvol．1とvol．2が通期、vol．3が7月10日（金）より提供されるほか、店内には劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の場面写を使用した装飾が施される。
■「名探偵コナンカフェ」日程
■渋谷「BOX cafe＆space GEMS渋谷店」
【前期】4月10日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜6月28日（日）
■池袋「BOX cafe＆spaceグランドスケープ池袋店」
【前期】4月17日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜8月2日（日）
■ソラマチ「BOX cafe＆space東京ソラマチ店」
【前期】4月17日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜6月28日（日）
■原宿「BOX cafe＆space キュープラザ原宿店」
6月11日（木）〜7月19日（日）
■神奈川「Cafe Fan Base」
5月14日（木）〜7月26日（日）
■愛知「BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋1号店」
【前期】4月24日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜7月5日（日）
■大阪「BOX cafe＆space HEP FIVE店」
【前期】4月10日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜8月2日（日）
■大阪（KITTE）「BOX cafe＆space KITTE大阪1号店」
6月11日（木）〜7月19日（日）
■宮城「BALLER：S イオンモール新利府店」
【前期】4月24日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜6月28日（日）
■北海道「コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード」
【前期】4月17日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜6月7日（日）
【写真】全制覇したい！ 劇場版公開記念メニューも
■東京と大阪で追加開催が決定
今回、東京、神奈川、愛知、大阪、宮城、北海道の6都市で開催中の「名探偵コナンカフェ」は、“港町レトロ”をテーマに、レトロモダンな洋食屋をイメージしたメニューやオリジナルグッズが展開される期間限定のテーマカフェ。
また、劇場版公開記念メニューが期間限定で登場。5月29日（金）〜6月21日（日）の期間、vol．2として「江戸川コナン＆世良真純のミントジェノベーゼパスタ」や「松田陣平のなすのアラビアータパスタ」などが用意され、7月10日（金）からはvol．3も提供予定だ。
それから、レトロモダンな装いのキャラクターたちをデザインしたスーベニアやオリジナルグッズ、カフェ利用特典も展開。グッズには新作の「アクリルチャーム」や、「ぬいぐるみ」に加え、「エコバッグ」や「蝶ネクタイ型にたためるブランケット」といった、ファン必見のアイテムが並ぶ。
さらに、6月11日（木）より、東京と大阪にて各1店舗ずつ追加開催が決定。劇場版公開記念メニューvol．1とvol．2が通期、vol．3が7月10日（金）より提供されるほか、店内には劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の場面写を使用した装飾が施される。
■「名探偵コナンカフェ」日程
■渋谷「BOX cafe＆space GEMS渋谷店」
【前期】4月10日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜6月28日（日）
■池袋「BOX cafe＆spaceグランドスケープ池袋店」
【前期】4月17日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜8月2日（日）
■ソラマチ「BOX cafe＆space東京ソラマチ店」
【前期】4月17日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜6月28日（日）
■原宿「BOX cafe＆space キュープラザ原宿店」
6月11日（木）〜7月19日（日）
■神奈川「Cafe Fan Base」
5月14日（木）〜7月26日（日）
■愛知「BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋1号店」
【前期】4月24日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜7月5日（日）
■大阪「BOX cafe＆space HEP FIVE店」
【前期】4月10日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜8月2日（日）
■大阪（KITTE）「BOX cafe＆space KITTE大阪1号店」
6月11日（木）〜7月19日（日）
■宮城「BALLER：S イオンモール新利府店」
【前期】4月24日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜6月28日（日）
■北海道「コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード」
【前期】4月17日（金）〜5月17日（日）
【後期】5月20日（水）〜6月7日（日）