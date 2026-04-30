AI翻訳後の編集作業にかかる手間を大幅に削減する新機能が登場した。ロゼッタは、高精度産業翻訳AI「T-4OO（ティーフォーオーオー）」をアップデートし、原稿のレイアウトを保持したまま訳文を編集できる直感的UIの提供を開始した。翻訳の効率化と仕上がり品質の向上を同時に実現する。●完成形を視覚的に把握しながら作業できる追加されたのは、これまで主流だった「原文と訳文を並べる対訳形式」に加えて翻訳後の文書を実際