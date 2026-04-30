ライフスタイルを提案するインテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」は、日頃の感謝を伝える新作ギフトアイテムを、全国のFrancfranc店舗にて4月17日より展開※1しました。忙しい毎日を送るお母さんへ、日頃の感謝の気持ちを込めて、お家でほっと一息つける睡眠アイテムやヘアケアを叶えるセットなど、素敵な“自分時間”を贈る新作ギフトが登場。普段は照れくさくて伝えられない感謝の気持ちを、この機会にぜひ特別な思い