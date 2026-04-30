【2026年母の日】Francfrancから素敵な“自分時間”を贈る新作ギフトが登場！

ライフスタイルを提案するインテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」は、日頃の感謝を伝える新作ギフトアイテムを、全国のFrancfranc店舗にて4月17日より展開※1しました。

忙しい毎日を送るお母さんへ、日頃の感謝の気持ちを込めて、お家でほっと一息つける睡眠アイテムやヘアケアを叶えるセットなど、素敵な“自分時間”を贈る新作ギフトが登場。

普段は照れくさくて伝えられない感謝の気持ちを、この機会にぜひ特別な思いに込めて、ギフトとして大切な人へ贈ってみてはいかがでしょうか。

※1：一部店舗では2026年4月13日より、Francfrancオンラインショップでは2026年4月7日より先行展開しています。また、Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）では取り扱いがありません。

■素敵な“自分時間”を贈る新作ギフトが登場！

・暑い季節に体を気遣う気持ちと、“自分のおでかけ時間”を楽しんでほしい想いを⼀緒に贈れるアイスネックループ＆スカーフ

【商品名】ビューモマン アイスネックループ＆スカーフギフトセット

【種類】ピンク／ホワイト

【価格】各3,500円

アイスネックループ、スカーフ、スカーフリングの3点をセットにした、機能性とファッション性を兼ね備えたアイテム。

ひんやりと心地よいアイスネックループに、デザイン性の高いスカーフを重ねることで、暑い季節のお出かけをより楽しく快適にサポートします。

スカーフリング付きで簡単に装着できるほか、それぞれ単独でも使用できます。また、スカーフの裏側には接触冷感生地を使用しており、単体で使用する際にも、ひんやりとした涼しさを感じられるのも魅力です。

上品なフラワーデザインのパッケージで、プレゼントにぴったりです。

・忙しい毎日を送るお母さんへ、お家でほっと一息つける“自分を癒す時間”を届けるピローミスト＆アイマスク

【商品名】ビューモマン ピローミスト＆アイマスク ギフトセット

【香り】ローズ＆ラベンダー

【価格】4,300円

ピローミストとアイマスクのセット。アイマスクはシルク100％で、繊細な目元をやさしく包み込み心地よい眠りへと導きます。

ピローミストは、天然精油を配合した、ローズ＆ラベンダーの上品で安らぎのある香り。枕や寝具にひと吹きするだけで、穏やかなリラックスタイムを演出します。ちょっとした休憩時間や就寝前のひとときにおすすめ。

パッケージは上品なフラワーデザインに「FOR YOU」のメッセージ入りタグ付きで、そのままギフトとして贈れます。

・後回しにしがちな自分のケアをそっと後押しする、“上質な自分のケア時間”を贈るギフトセット

【商品名】ビューモマン ヘアケアギフトセット

【香り】ローズ＆ラベンダー

【価格】4,800円

ヘアドライタオル、ヘアブラシ、ヘア＆ボディオイルの3点セット。タオルは、お風呂上りの髪をふんわりと包み込み、髪への摩擦を少なく過ごすことができるヘアタオルです。

2層のヘア＆ボディオイルはローズ＆ラベンダーの上品で安らぎのある香り。香りを楽しみながら、毎日のヘア＆ボディケアができます。

パッケージは上品なフラワーデザインに「FOR YOU」のメッセージ入りタグ付きで、そのままギフトとして贈れます。

・日常使いしやすいアイテムで感謝をそっと届けながら、“料理時間も自分の気分高める”キッチンアイテム

【商品名】リーニュ フルエプロン

【種類】ピンク／ブルー

【価格】各4,580円

【商品名】リーニュ ミトン

【種類】ピンク／ブルー

【価格】各1,800円

【商品名】リーニュ ポットホルダー

【種類】ピンク／ブルー

【価格】各1,500円

花柄を取り入れたエプロン、ミトン、ポットホルダー。モノクロの線画調で甘すぎないようにしつつ、トレンド感のあるデザインに仕上げました。

毎日の料理時間をお洒落に楽しめるアイテムで、3点のデザインを揃えているので、セットで贈るギフトとしてもおすすめです。

ポリエステル素材のため洗濯後も乾きやすく、エプロンはシワになりにくいため日常使いにも最適です。

【商品名】レースリボン フルエプロン

【種類】ブラック／ブルー

【価格】各4,580円

ストライプとレースデザインが特徴のエプロン。ストライプでブラウスのようなカジュアル感を出しつつ、腰ひものレースで甘さをプラスしています。幅広い世代にも着てもらえるように仕上げました。

2カラー展開で、自分用にもギフト用にも、好きなテイストを選べます。ポリエステル素材でシワになりにくく、乾きやすいので日常使いにも最適です。

◇新作のほか、好みに合わせて選べるエプロンも多数展開中

【商品名】ドットフリル フルエプロン

【種類】アイボリー／ブルー

【価格】各2,980円

胸元と裾に、軽やかなメロー仕上げのフリルをあしらったエプロンです。トレンド感のあるドット柄がポイント。

【商品名】ボタニカル コットン フルエプロン

【種類】グレー／ブルー

【価格】各2,980円

落ち着いた色合いの花柄のエプロン。コットンのさらっとした肌触りが心地よく、白い生地にかすんだブルーの植物柄が映えます。

【商品名】リリア フルエプロン

【種類】ベージュ／グレー

【価格】各5,480円

無地と柄の切り替えが華やかなデザインのエプロンです。肩のフリルがキュートなワンポイント。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性があります。

※配送状況により発売日は予告なく変更になる可能性があります。

※Francfranc 青山店では「ビューモマン」シリーズの取り扱いはありません。

（エボル）