記事ポイントチーズ×ご当地食材のレシピを募集するコンテスト「チー1グランプリ」が今年で第15回を迎え、2026年5月4日から応募受付スタートグランプリ受賞作品にはJCBギフトカード5万円分と表彰式への招待（交通費主催者負担）白カビ・青カビ・シェーブルなど特色あるナチュラルチーズ使用レシピを評価する特別賞も今年も設定チーズと地元の食材を組み合わせたオリジナルレシピを競う「チー1グランプリ」が、今年で第15回目を迎え