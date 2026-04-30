春夏の足元に欠かせない定番サンダルが、より洗練された表情で登場♡BIRKENSTOCKの名作「Arizona」から、URBANRESEARCHとURBANRESEARCHDOORSによる限定モデルがリリースされます。上質なヌバックレザーと存在感のあるディテールが融合し、カジュアルにもきれいめにも馴染む一足に。毎日のコーディネートをさりげなく格上げしてくれる、大人のための特別なサンダルです。 上質素材が生む大人